Siracusa | bancaria licenziata per video hot | “I colleghi? I primi fruitori della mia piattaforma”

"Ero una bancaria, facevo questo mestiere da 17 anni un po' per volontà della famiglia, un po' per cultura, è stato un percorso quasi obbligato. Poi ad un certo punto ho cominciato a tirare fuori la mia vena artistica ma non durante gli orari di lavoro". Con queste parole inizia il racconto di Benedetta D'Anna a "Controcorrente", la bancaria licenziata per la pubblicazione di video hot. "Sono una mamma single – racconta D'Anna – e devo ammettere si è palesata l'esigenza di aumentare il guadagno: con il Covid il mio business ha avuto un exploit e in banca sembravano prendere coscienza di questa mia attività diventando anche fruitori in prima persona della mia piattaforma". Ad un certo punto però la dipendente avverte un clima sempre più teso nel luogo ...

