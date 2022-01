**Quirinale: un voto per Claudio Baglioni e Al bano ** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Si avvicina il festival di Sanremo e i grandi elettori decidono di scrivere anche il nome di Claudio Baglioni e quello di Al bano nelle schede per l'elezione del Presidente della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Si avvicina il festival di Sanremo e i grandi elettori decidono di scrivere anche il nome die quello di Alnelle schede per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Intollerabile impedire alla Cunial di votare. Falsa emergenza sanitaria non può prevalere su prerogative… - lorepregliasco : Il Presidente della Camera leggerà solo il cognome 'ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur ri… - you_trend : Da quando ha compiuto i 50 anni di età, Giuliano Amato ha ottenuto almeno un voto in ogni elezione del Presidente d… - TV7Benevento : **Quirinale: voto anche per Enrico Ruggeri**... - TV7Benevento : **Quirinale: un voto per Claudio Baglioni e Al bano **... -