Quirinale: Pd-M5S-Leu, ‘proponiamo incontro domani a delegazione c.destra' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Nella giornata di domani proponiamo un incontro tra due delegazioni ristrette in cui porteremo le nostre proposte". Si legge nella nota congiunta Pd, M5S e Leu dopo il vertice con Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza con i rispettivi capigruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Nella giornata diproponiamo untra due delegazioni ristrette in cui porteremo le nostre proposte". Si legge nella nota congiunta Pd, M5S e Leu dopo il vertice con Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza con i rispettivi capigruppo.

Advertising

lorepregliasco : Oggi scheda bianca per M5S, PD, Lega, FI, FDI, IV, CI, LEU. Azione e +Europa su Cartabia. Vedremo se usciranno comu… - MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - fattoquotidiano : Quirinale, Taverna: “Perplessità su Draghi. Se eletto consultazione tra gli iscritti del M5s per decidere se entrar… - TV7Benevento : Quirinale: Pd-M5S-Leu, 'su nomi terna c.destra non può esserci larga condivisione'... - TV7Benevento : Quirinale: Pd-M5S-Leu, ‘proponiamo incontro domani a delegazione c.destra’... -