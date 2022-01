Quirinale, Letta “Draghi risorsa straordinaria per il Paese” (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Speriamo di arrivare a un accordo, è necessario, senza non riusciremo a eleggere il presidente della Repubblica. Dico alla Destra di non dividere il Parlamento proponendo candidati divisori. Il presidente deve essere un uomo o una donna capaci di includere e unire il Paese, questo è il nostro approccio. Il nome giusto è quello di una figura superpartes”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, intervistato dalla Cnbc. “Mario Draghi rappresenta una risorsa straordinaria per il Paese, ma allo stesso tempo è importante assicurare che il Governo lavori bene per i prossimi 12 mesi al fine di spendere al meglio i soldi europei del Recovery Plan, portare avanti il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, a livello europeo e atlantico, cosa ancora più urgente in questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Speriamo di arrivare a un accordo, è necessario, senza non riusciremo a eleggere il presidente della Repubblica. Dico alla Destra di non dividere il Parlamento proponendo candidati divisori. Il presidente deve essere un uomo o una donna capaci di includere e unire il, questo è il nostro approccio. Il nome giusto è quello di una figura superpartes”. Così Enrico, segretario del Pd, intervistato dalla Cnbc. “Mariorappresenta unaper il, ma allo stesso tempo è importante assicurare che il Governo lavori bene per i prossimi 12 mesi al fine di spendere al meglio i soldi europei del Recovery Plan, portare avanti il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, a livello europeo e atlantico, cosa ancora più urgente in questo ...

