Mercato europeo - Incentivi e consegne rapide: così le elettriche e le plug-in "tallonano" le diesel (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel 2021 i veicoli ricaricabili (auto a batteria e ibride plug-in) sono saliti al 19% del Mercato europeo, avvicinandosi sempre di più alle diesel, ferme al 21,7%. quanto emerge da un'analisi condotta dalla Jato Dynamics sui dati di 28 Paesi (25 dell'Ue, Regno Unito, Norvegia e Svizzera). "Per gran parte dell'anno", spiega l'analista Felipe Munoz, "è stato più facile acquistare elettriche che auto a benzina, visti i tempi di consegna più brevi e grazie ai generosi Incentivi concessi dai governi". La Jato, inoltre, ritiene probabile che quest'anno le auto alla spina supereranno definitivamente quelle a gasolio: d'altronde, a dicembre c'è già stato il sorpasso, con il 29,3% di quota contro il 18% delle diesel. Tale risultato trova conferma in un'altra ricerca della ... Leggi su quattroruote (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel 2021 i veicoli ricaricabili (auto a batteria e ibride-in) sono saliti al 19% del, avvicinandosi sempre di più alle, ferme al 21,7%. quanto emerge da un'analisi condotta dalla Jato Dynamics sui dati di 28 Paesi (25 dell'Ue, Regno Unito, Norvegia e Svizzera). "Per gran parte dell'anno", spiega l'analista Felipe Munoz, "è stato più facile acquistareche auto a benzina, visti i tempi di consegna più brevi e grazie ai generosiconcessi dai governi". La Jato, inoltre, ritiene probabile che quest'anno le auto alla spina supereranno definitivamente quelle a gasolio: d'altronde, a dicembre c'è già stato il sorpasso, con il 29,3% di quota contro il 18% delle. Tale risultato trova conferma in un'altra ricerca della ...

