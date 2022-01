L' appartamento va a fuoco | disabile muore tra le fiamme

(Di martedì 25 gennaio 2022) Un incendio scoppiato nella sua abitazione non ha lasciato scampo ad un uomo di 75 anni,, morto nella notte a Olbia. L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino in undi via Volterra. Sembra che l'anziano...

Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco all'interno di un appartamento in via Volterra, a Olbia. Gli uomini del distaccamento di Olbia erano intervenuti su segnalazione di un incendio divampato prima dell'alba in quell'abitazione.