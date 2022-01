“L’agente non rispondeva ai messaggi”, le reazioni dall’ambiente Arsenal dopo l’accordo Juve-Vlahovic (Di martedì 25 gennaio 2022) Continuano ad arrivare le reazioni dopo l’accordo tra la Juventus e la Fiorentina per Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno piazzato un colpo importantissimo per la seconda parte di stagione: contratto di 5 anni a 7 milioni di euro a stagione con il calciatore e intesa anche con i viola a 67 milioni di euro più 10 milioni di euro. Sembrava fatta per il passaggio di Vlahovic all’Arsenal, i Gunners avevano messo sul piatto 70 milioni di euro cash. L’offerta era stata accettata dalla Fiorentina, ma la preferenza del calciatore era solo per la Juventus. La notizia della chiusura della trattativa con la Juventus ha scatenato le reazioni in Inghilterra, soprattutto negli ambienti vicini all’Arsenal. Il serbo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 25 gennaio 2022) Continuano ad arrivare letra lantus e la Fiorentina per Dusan. I bianconeri hanno piazzato un colpo importantissimo per la seconda parte di stagione: contratto di 5 anni a 7 milioni di euro a stagione con il calciatore e intesa anche con i viola a 67 milioni di euro più 10 milioni di euro. Sembrava fatta per il passaggio diall’, i Gunners avevano messo sul piatto 70 milioni di euro cash. L’offerta era stata accettata dalla Fiorentina, ma la preferenza del calciatore era solo per lantus. La notizia della chiusura della trattativa con lantus ha scatenato lein Inghilterra, soprattutto negli ambienti vicini all’. Il serbo ...

