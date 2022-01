Iran vs Iraq: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Iran ospita l’Iraq nelle qualificazioni della Coppa del Mondo giovedì 27 gennaio, sapendo che la vittoria assicurerà il loro posto alle finali in Qatar più tardi quest’anno. In netto contrasto, l’Iraq sono concentrati sul tentativo di raggiungere il terzo posto, una posizione che fornirebbe loro un posto in uno spareggio. Il calcio di inizio di Iran vs Iraq è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Iran vs Iraq: a che punto sono le due squadre? Iran Essendosi qualificato per quattro delle ultime sei Coppe del Mondo, l’Iran non è certo estraneo al grande palcoscenico, e attualmente sta facendo un lavoro leggero del loro tentativo di guadagnare un posto in Qatar. Come previsto, il loro incontro in casa contro la Corea del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ospita l’nelle qualificazioni della Coppa del Mondo giovedì 27 gennaio, sapendo che la vittoria assicurerà il loro posto alle finali in Qatar più tardi quest’anno. In netto contrasto, l’sono concentrati sul tentativo di raggiungere il terzo posto, una posizione che fornirebbe loro un posto in uno spareggio. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Essendosi qualificato per quattro delle ultime sei Coppe del Mondo, l’non è certo estraneo al grande palcoscenico, e attualmente sta facendo un lavoro leggero del loro tentativo di guadagnare un posto in Qatar. Come previsto, il loro incontro in casa contro la Corea del ...

