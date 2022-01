Il Regno Unito apre le porte anche ai turisti non vaccinati | non dovranno mettersi in isolamento

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Regno Unito abbandona le restrizioni. E noi? Per la virostar Viola dobbiamo mantenere il #greenpass: ecco perc… - Agenzia_Ansa : Niente più obbligo di test anti Covid dall'11 febbraio per chi viaggia nel Regno Unito e sia pienamente vaccinato.… - Raiofficialnews : ??#Eurovision2022, l’allocation draw dei “Big 5” Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito ?? La cerimonia è i… - BellaFrensis : @DavidMartini85 @aspettaaspetta @sbonaccini Nel Regno Unito prendono decisioni non supportate dalla scienza per que… - RobRe62 : RT @wireditalia: Il fondatore di WikiLeaks, che rischia fino a 175 anni di carcere, potrà continuare la sua battaglia davanti alla corte su… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

... secondo i dati dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria delpubblicati all'inizio di questo mese. Tuttavia, lo studio ha scoperto che l'efficacia del richiamo si indebolisce ...Trentasei i Paesi da smistare tra le due semifinali ma in gara ci sono in totale 41 nazioni , visto che i 'big five' - Italia, Francia, Germania,e Spagna - accedono direttamente alla ...Il fatturato consolidato supera i 500 milioni di euro e più di 1.600 persone sono impiegate nei suoi 10 stabilimenti produttivi (5 in Italia, 1 in Francia, 1 in Ungheria, 2 in Spagna e 1 nel Regno ...Roma, 25 gennaio 2021 - Sorteggiati i Paesi per le due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2022. Dopo il trionfo dei Maneskin all'Eurovision 2021, la nuova edizione del festival europeo è in progr ...