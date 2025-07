Goffredo Palmerini giornalista e scrittore aquilano con una vita dedicata alla cultura e all’emigrazione

Goffredo Palmerini è un noto giornalista e scrittore nato a L'Aquila il 10 gennaio 1948, con una lunga carriera che ha attraversato la sfera culturale, amministrativa e sociale della sua città e non solo. Per quasi trent'anni ha ricoperto ruoli amministrativi importanti nel suo territorio, tra cui quelli di assessore e vice sindaco, impegnandosi attivamente nel miglioramento della comunità locale. La sua attività giornalistica lo ha visto collaborare con diverse testate italiane e internazionali, specialmente occupandosi di tematiche legate alla diaspora italiana, rafforzando così i legami culturali tra l'Italia e le comunità italiane sparse nel mondo.

GOFFREDO PALMERINI, COME LO VEDE L’ANZIANO CRONISTA PUGLIESE A MILANO -  di Franco Presicci *  MILANO – Non vorrei esagerare, e chiedo venia per il paragone ardito, ma credo che a Davis Livingston, Stendhal, Ferdinand Gregorovius e ad altri ancora assomigli come viaggiatore Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore acuto e attraente, sensibile e fertile.

GOFFREDO PALMERINI TRA I VINCITORI DELL’INTERNATIONAL FLORENCE SEVEN STARS - Al giornalista scrittore aquilano conferito il Premio Dodici Stelle d’Europa per il Giornalismo internazionale  Carlo Franza, nell’edizione 2024 del Premio  L’AQUILA – Si terrà a Firenze il 28 giugno alle 19, sulla Gran Terrazza Belvedere del Palazzo PLUS FLORENCE, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premium International Florence Seven Stars 2025.

MISSIONE IN CANADA PER GOFFREDO PALMERINI, NEL MESE DEL PATRIMONIO ITALIANO - Lo scrittore negli eventi della Federazione Abruzzese di Ottawa, dall’Abruzzo anche il sindaco di Pretoro  Ottawa  L’AQUILA – Pronto a partire per Ottawa il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, dove parteciperà dal 25 giugno alle iniziative culturali del Mese del Patrimonio Italiano in Canada ( June Italian Heritage Month ), programmate nella capitale canadese.

L'AQUILA – Uscito in questi primi giorni di luglio "Intrecci di memoria" di Goffredo Palmerini, pubblicato dalle Edizioni One Group. Il nuovo libro del fecondo giornalista e scrittore abruzzese è disponibile nelle librerie e sui principali store di vendita online

