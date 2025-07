Sebastiano Esposito Cagliari la distanza con l’Inter e il pressing della Fiorentina | chi la spunterà?

Le alternative per la Viola. Nel calciomercato in entrata, la Fiorentina sembra aver messo gli occhi su Sebastiano Esposito, giovane attaccante del mercato Inter. Il classe 2002, che ha vissuto un’importante stagione con l’Empoli in Serie A, sta attirando l’attenzione di diversi club, tra cui anche il Cagliari. I nerazzurri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, chiedono 10 milioni di euro per il cartellino di Esposito, ma i rossoblĂą si sono spinti fino a un’offerta di 7 milioni, cercando di chiudere l’affare con una formula diversa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Cagliari, la distanza con l’Inter e il pressing della Fiorentina: chi la spunterĂ ?

In questa notizia si parla di: esposito - inter - fiorentina - sebastiano

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

Il #Cagliari è sicuramente avanti nella corsa a Sebastiano #Esposito. Se la #Fiorentina non dovesse rilanciare nelle prossime ore, il calciatore dell'#Inter potrebbe approdare in Sardegna già nei prossimi giorni. @alesugoni @SkySport Vai su X

PedullĂ - Sebastiano Esposito ha chiesto al Cagliari di attendere. Il calciatore dell'Inter aspetta, al momento, le mosse della Fiorentina. Vai su Facebook

Fiorentina, Sebastiano Esposito subito. Poi c’è Kean; Fiorentina, pronto l'assalto a Sebastiano Esposito: cosa manca per convincere l'Inter; Cagliari, per Sebastiano Esposito si tratta con l’Inter: due le possibile formule.

Duello per Esposito: Cagliari e Fiorentina alla finestra - Attesa entro la settimana la decisione dell'attaccante di proprietà dell'Inter sul suo futuro: rossoblù e viola in corsa. calciomercato.com scrive

Esposito Inter, Sebastiano ad un passo dalla cessione in Serie A: le ultime sull’ex centravanti di Empoli e Samp - Esposito Inter, l’attaccante nerazzurro con le valigie pronte verso un nuovo club di Serie A: ecco le novità sul classe ’02 Sebastiano Esposito è arrivato a un momento chiave della sua carriera dove h ... Come scrive informazione.it