Golf femminile Grace Kim primo titolo LPGA ad un Major suo l’Evian Championship

È l’australiana Grace Kim, al termine di 54 buche al cardio palma, a trionfare nel 4º e penultimo Major di stagione, l’Amundi Evian Championship, torneo disputatosi ad Evians le Bain, in Francia, da giovedì 10 ad oggi, domenica 13 luglio. Kim, classe ‘00, si è aggiudicata il primo Major in carriera al playoff contro la thailandese Jeeno Thitikul dopo aver chiuso i 4 giri regolamentari in – 14. Fatale, per la thailandese, la seconda buca di spareggio dove l’australiana è stata in grado di cambiare marcia e marcare un birdie che le è valso la vittoria. Passata professionista nel 2001, per Kim non rappresenta solo la prima vittoria Major ma bensì anche la prima vittoria sul tour maggiore, il LPGA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf femminile, Grace Kim primo titolo LPGA ad un Major, suo l’Evian Championship

