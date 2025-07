Trump e il cortocircuito del complottismo Maga

Per anni Donald Trump ha usato il mondo complottista come serbatoio di voti e consenso. Ma oggi quel mondo inizia a nutrire dei dubbi nei confronti del suo ‘campione’. Negli ultimi mesi, con il ritorno del tycoon alla Casa Bianca i limiti del pensiero cospirazionista, portato al governo iniziano a essere evidenti, perché si scontrano con la realtà. Il problema è che la base Maga più vicina alle istanze complottiste non sembra volerlo capire. E questo bizzarro cortocircuito mina una parte sostanziale del lavoro della nuova amministrazione, come dimostrano le alluvioni in Texas e la questione degli Epstein Files. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump e il cortocircuito del complottismo Maga

