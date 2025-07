Ascolti TV 13 luglio 2025

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 13 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 13 Luglio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 13 luglio 2025. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 13 Luglio 2025. Di seguito i dati Auditel  ufficiali  relativi alla fascia di prima serata  di Domenica 13 luglio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Imma Tataranni Rai 2 Facci ridere Rai 3 Report Rete 4 FREEDOM – OLTRE IL CONFINE Canale 5 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – FINALE: CHELSEA – PSG Italia 1 SARABANDA CELEBRITY LA7 Chocolat TV8 SBK – GP Gran Bretagna NOVE La Corrida Leggi anche:  Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 13 luglio 2025

