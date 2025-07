Porsche Carrera Cup Italia | Ebimotors con un podio al Mugello

Non è stato sicuramente il fine settimana più fortunato della stagione quello del 11-13 luglio, che ha segnato il giro di boa della Porsche Carrera Cup Italia 2025. Al Mugello, con tre vetture al via, per Ebimotors è arrivato un solo podio in gara 1. Traffico in pista e la pioggia in gara 2 hanno condizionato l’esito delle due prove. Vediamo quello che è stato il resoconto del week end toscano. GARA 1: DE AMICIS D’ARGENTO. Nella corsa del sabato pomeriggio Alberto Cerqui (vettura numero 3, classifica PRO, Centro Porsche Piacenza – Ebimotors) giunge solo 29 esimo per una penalità di 25 secondi inflittagli a causa di un contatto in pista. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

