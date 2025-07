Ulss 6 Euganea | taglio da 40milioni di euro

Risorse alla sanitĂ , dura presa di posizione di Vanessa Camani, (Partito Democratico), capo gruppo in consiglio regionale. «Il taglio di 40 milioni di euro che l'Ulss 6 Euganea imporrĂ al proprio budget di spesa è la conferma di un trend che denunciamo da anni e che dipende dalle politiche di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

