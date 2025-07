Problema fisico per Miryam Sylla | perché è stata sostituita contro l’Olanda

Myriam Sylla ha incominciato da titolare la sfida tra Italia e Olanda, incontro conclusivo della fase preliminare della Nations League di volley femminile. La schiacciatrice ha messo a segno quattro punti nel corso del primo set, dove le Campionesse Olimpiche sono riuscite a rimontare le padrone di casa in quel di Apeldoorn e a portare a casa il parziale. Il martello ha messo a segno il diagonale del 23-11, poi ci hanno pensato Egonu un pallonetto e Antropova con un diagonale a chiudere i conti. Al termine della frazione, però, si è seduta per terra, il fisioterapista ha iniziato a massaggiarle il ginocchio destro e la giocatrice ha fatto un gesto con le mani, facendo intendere che per oggi fosse finita. 🔗 Leggi su Oasport.it

