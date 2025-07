Xhaka Inter il mercato può aspettare | ecco perché sarà difficile arrivare al centrocampista del Leverkusen!

Xhaka Inter, il mercato può aspettare: ecco perchĂ© sarĂ difficile arrivare al centrocampista del Bayer Leverkusen! Le condizioni. Le voci sulle possibili destinazioni di Granit Xhaka, centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen, sono tornate a circolare nelle ultime ore, col mercato Inter, ma anche Milan e Juventus, interessate al suo acquisto. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Bild, Xhaka ha la mente focalizzata sul presente e sembra non essere intenzionato a lasciare la Bundesliga. L’umore positivo di Xhaka al Leverkusen. In questi giorni, Xhaka ha preso parte ai test di inizio stagione con il Bayer Leverkusen, mostrando un buon spirito e atteggiamento positivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Xhaka Inter, il mercato può aspettare: ecco perchĂ© sarĂ difficile arrivare al centrocampista del Leverkusen!

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Krstovic al centro del derby di mercato tra Juventus e Inter - La rivalitĂ sportiva e di mercato per Krstovic Juventus e Inter si sfidano per Nikola Krstovic, il bomber del Lecce che incanta la Serie A.

Inter, Chivu: Con Calhanoglu non ho parlato di mercato. Il Galatasaray su Gundogan; Milan, si valuta un nome nuovo a centrocampo; Le notizie del 29 gennaio 2025 di calciomercato: Milan su Gimenez, Inter vicina a Zalewski e Zaniolo verso Firenze.

Xhaka, il mercato è lontano: lo svizzero effettua i test col Bayer Leverkusen, lunedì volerà in Brasile - Le voci delle ultime ore lo danno come idea per il centrocampo dell'Inter, e in precedenza il suo nome era stato accostato anche a Milan e Juventus. Segnala msn.com

Gazzetta - Milan, Juventus e ora Inter: anche Xhaka tra le idee per il dopo Calhanoglu - Complice l'affare Victor Osimhen, il club di Istanbul è concentrato sulla trattativa con il Napoli ... calciomercato.com scrive