Dazi al 30% le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento

La stangata di Trump sui dazi scatena le opposizioni che criticano la linea del governo Meloni e la presunta "relazione speciale" con il presidente statunitense decantata dalla presidente del Consiglio. Meloni si era dipinta come "un ponte tra Ue e Usa", in grado di svolgere un ruolo di primo piano per conciliare le posizioni delle due sponde dell'Atlantico. Molti gli inviti rivolti alla premier affinchĂ© si presenti in Parlament o a riferire sulla svolta che stanno prendendo le trattative. "Chiamate Chi l'ha visto? per trovare Meloni. Abbiano l'umiltĂ di ascoltarci e confrontarsi: l'Italia e l'Europa sono piĂą forti e grandi di come le hanno ridotte in questi mesi.

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Vertice Ue-Usa: Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina - Ieri sera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all’Ucraina.

Il rosario di Castagnetti: "Schlein non basta per vincere le elezioni. Dazi e mercati possono battere Meloni" - Presidente Mattarella, lei che toglie la collera da Pierluigi Castagnetti, abbia pietĂ di noi, lei che siede alla sinistra di Pierluigi gli rivolga la nostra supplica.

Trump minaccia dazi al 30%, Meloni invita alla calma: “Serve un accordo equo” - La mossa di Donald Trump, che ha minacciato dazi fino al 30% sui prodotti europei, ha colto molti di sorpresa. Segnala altarimini.it