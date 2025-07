Uno studio recente mette in luce i potenziali rischi legati all'uso prolungato di pillole anticoncezionali, in particolare per il principio attivo desogestrel. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

© Donnemagazine.it - Pillola anticoncezionale e tumore al cervello: uno studio francese rivela i rischi