Nominato Alfiere da Mattarella | La matematica contro i tumori

LA STORIA. La storia di Andrea Poiatti, a 18 anni il titolo per meriti scolastici. Dopo 10 anni le ricerche tra Vienna e Ratisbona per studiare equazioni per la medicina preventiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

¬© Ecodibergamo.it - Nominato Alfiere da Mattarella: ¬ęLa matematica contro i tumori¬Ľ