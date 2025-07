LIVE Sinner-Alcaraz 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | fasi di studio in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Lungo il diritto di Alcaraz. 40-0 Battuta vincente al centro dell’azzurro. 30-0 Alcaraz rischia la risposta e il diritto finisce in rete. Let sulla seconda di servizio. 15-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 1-2 Battuta vincente al corpo, un’arma che Alcaraz utilizza tantissimo, soprattutto nei punti chiave. 40-30 Sinner resiste in difesa e arriva l’errore di Alcaraz: diritto sul nastro. 40-15 Lungo questa volta il diritto di Alcaraz. Sinner ottiene il suo primo punto in risposta. 40-0 In rete la risposta di diritto di Sinner. 30-0 Servizio vincente al centro del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

