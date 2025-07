La sedicesima stagione di It’s Always Sunny in Philadelphia ha riscosso un notevole successo, confermando la sua posizione come una delle serie più longeve e apprezzate del panorama televisivo. Dopo due anni di attesa, è arrivata la stagione 17, che si sta distinguendo per l’alta qualità e il consenso critico. In questo approfondimento si analizzano i principali aspetti relativi a questa nuova stagione, dal riscontro dei critici ai personaggi principali coinvolti. La stagione 17 di It’s Always Sunny in Philadelphia ha già ottenuto un riscontro estremamente positivo, con sei recensioni pubblicate che le hanno assegnato il massimo punteggio del 100% Tomatometer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

La sitcom live-action americana più longeva torna con un punteggio perfetto su rotten tomatoes