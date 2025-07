Tim Merlier vince la 9^ tappa del Tour de France | Milan battuto in volata Pogacar resta maglia gialla

Tim Merlier ha vinto la nona tappa da Chinon a Chateauroux da 174,1 km. Successo incredibile per il belga che è stato in grado di battere in volata l'italiano Jonathan Milan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Filippo Baroncini vince il Giro del Belgio! Splendido trionfo nella generale, a Merlier l’ultima tappa - Tim Merlier ha vinto in maniera scoppiettante la quinta e ultima tappa del Giro del Belgio, imponendosi sul traguardo di Bruxelles dopo 183,4 km ricchi di saliscendi che hanno messo a dura prova i corridori.

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jasper Philipsen perfetto assieme alla squadra. Male Milan, Merlier ed Evenepoel - PAGELLE PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Jasper Philipsen, voto 10: troppo forte lui, dominante l’Alpecin-Deceuninck.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier brucia Milan sull’arrivo di Dunkerque - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Milan non riesce neanche oggi a sfatare il tabù della vittoria italiana al Tour.

DUNKERQUE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tim Merlier vince la terza tappa del Tour de France 2025, la Valenciennes – Dunkerque di 178,3 km. Il belga della Soudal Quick Step si impone nella volata finale battendo l'azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek), beffato

Jonathan Milan sfiora la vittoria di tappa Merlier vince in volata al photofinish Segui il #TourdeFrance sui canali Eurosport disponibili in app #DAZN

Merlier vince la 9^ tappa: Milan battuto in volata; Merlier in volata su Milan nella tappa dominata da Van der Poel; Tour de France, Merlier brucia Milan nella nona tappa.

Merlier in volata su Milan nella tappa dominata da Van der Poel - Mathieu van der Poel non è uno che sa stare fermo in mezzo al gruppo quando sente la gamba buona. msn.com scrive

Tour de France, la 9ª tappa da Chinon a Chateauroux: Merlier beffa Milan, Pogacar perde Almeida. Arrivano le montagne - I big, incluso Pogacar, hanno conservato energie per la tappa di domani. Come scrive corriere.it