Lucas morto a 17 anni | Un ragazzo appassionato ed entusiasta della vita

IL LUTTO. Vittima dell’incidente in moto sull’Asse interurbano, il dolore di familiari e amici. Molto conosciuto anche a Bergamo, fu animatore del Cre in CittĂ Alta. Lunedì 14 luglio i funerali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lucas, morto a 17 anni: «Un ragazzo appassionato ed entusiasta della vita»

Lucas Rojas morto a 17 anni. Il pranzo col papĂ , poi lo schianto in galleria - Sorisole. Aveva appena finito di pranzare con il padre Victor. Lucas Rojas Vacas, 17enne di origini boliviane, era montato in sella alla sua Kawasaki 125 per andare a sbrigare alcune commissioni.

Stava percorrendo in sella alla sua Kawasaki 125 la galleria dell'asse interurbano a Mapello. Lucas Rojas Vacas, 17 anni, di origini boliviane, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della due ruote schiantandosi contro il camion guidato da u

