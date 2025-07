Mondiali di Pallanuoto il Setterosa battuto dall’Australia | ora la gara con Singapore per il pass agli ottavi

Singapore, 13 luglio 2025 – Perde la seconda partita in programma il Setterosa di Coach Silipo. La Nazionale Italiana di Pallanuoto Femminile è stata superata dall’Australia (argento olimpico a Parigi 2024) per 19-15. E’ stata una gara combattuta e dura, dal punto di vista tecnico e caratteriale. Le Azzurre puntano ora alla vittoria con le padrone di casa di Singapore, in calendario martedì 15 luglio, per conquistare il pass degli ottavi di finale. Il tabellino, la cronaca della partita, le interviste e il calendario – Fonte Federnuoto (federnuoto.it). Australia-Italia 19-15 Australia: Palm, Bellesty 2, Fasala, Halligan 1, Green, A. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

