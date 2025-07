Alexander Zverev | Sinner e Alcaraz hanno un tennis più veloce dei Big-3 e io posso vincere uno Slam

Una posizione che può far discutere. Alexander Zverev non sta vivendo troppo positivo nel massimo circuito internazionale del tennis. Dopo aver raggiunto la finale degli Australian Open ed essere stato sconfitto da Jannik Sinner, il teutonico ha fatto fatica a ritrovarsi e il suo rendimento è calato in maniera sensibile. In un’intervista concessa a tennis365.com, il tedesco ha parlato del livello di Sinner e di Carlos Alcaraz, finalisti quest’oggi a Wimbledon. Zverev ha paragonato la potenza del gioco dell’italiano e dello spagnolo con quella dei Big-3, ovvero Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev: “Sinner e Alcaraz hanno un tennis piĂą veloce dei Big-3 e io posso vincere uno Slam”

In questa notizia si parla di: zverev - sinner - alexander - alcaraz

Alcaraz primo semifinalista a Roma, attesa per i quarti Sinner-Ruud e Musetti-Zverev - ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e del tabellone, regola con un doppio 6-4, in poco più di un’ora e mezza di gioco, la testa di serie numero 5, il britannico Jack Draper.

Zverev stritolato dalla tensione: “Vi spiego perchĂ© il ritorno di Sinner è una cosa buona per me” - Zverev ha parlato del peso della responsabilitĂ del periodo nell'assenza di Sinner. Un fattore che gli ha giocato un brutto scherzo.

Sorteggio ATP Roma 2025: Sinner evita Alcaraz e potrebbe incontrare Cinà . Musetti nel quarto di Zverev - Nella splendida cornice della Fontana di Trevi a Roma ha avuto luogo la cerimonia del sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2025.

Proud to announce the 2nd edition of Riyadh Season’s Six Kings Slam on Oct. 15-18 featuring the world’s top six players in PIF ATP rankings. Janik Sinner will return to defend his crown against Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper Vai su X

Il possibile cammino verso la finale di Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Screenshot: Wimbledon Vai su Facebook

Zverev e l'opinione a sorpresa su Sinner e Alcaraz: Ne sono convinto, hanno una cosa in più di Federer e Nadal; Come cambia il ranking ATP con l’eliminazione di Zverev? Gli scenari di Sinner e Alcaraz. E un possibile sorpasso…; Zverev ridimensionato da Sinner-Alcaraz, lo sfogo con la stampa: “Sono ancora il n°3 ATP”. Tragedia sfiorata ad Halle.

Zverev e l'opinione a sorpresa su Sinner e Alcaraz: "Ne sono convinto, hanno una cosa in più di Federer e Nadal" - Il tennista tedesco esalta il numero uno e due al mondo a poche ore dalla finalissima di Wimbledon: le sue parole ... Si legge su msn.com

Zverev: "Il gioco di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è più veloce di quello dei Big 3" - The Post Zverev: "Il gioco di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è più veloce di quello dei Big 3" appeared first on Tennis World Italia ... Segnala msn.com