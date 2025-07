“Il mio suggerimento è di iniziare a fare i conti con certe cose sempre dentro di sé, con il proprio io”, è la lapidaria frase di Paolo Crepet riportata da “ Libero “, sui due racconti di “tentati suicidi” arrivati, in questi giorni, dal popolare rapper Fedez e dallo scrittore Roberto Saviano. Lo scrittore, in un tragicomico racconto, aveva parlato di una provvidenziale diarrea che lo aveva fermato dal commettere l’insano gesto. In sostanza, secondo Crepet, che non fa nomi ma riferimento a quelle due vicende, ritiene che certe verità intime legate alla psiche – per quanto dolorose e importanti – debbano restare nella dimensione personale e non venire rese pubbliche attraverso media o scritti, definendo questo tipo di esposizione “volgare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Saviano confessa il tentato suicidio fermato dalla scarica di diarrea, Crepet lo fulmina: “Ma perché ne parla…”