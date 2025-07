Roma scatta l’era Gasperini | raduno a Trigoria Pellegrini operato al naso

È ufficialmente cominciata la nuova stagione della Roma targata Gian Piero Gasperini. I giocatori si sono ritrovati oggi a Trigoria per il raduno e l’avvio del ritiro estivo, in preparazione al debutto in campionato contro il Bologna, previsto per la prima giornata di Serie A. Non era presente al centro sportivo Lorenzo Pellegrini, che nei giorni scorsi si è sottoposto a un intervento chirurgico al naso. Come appreso da fonti interne, il capitano giallorosso è stato operato venerdì scorso per una settoplastica, utile a ridurre gli effetti di una vecchia frattura. Il suo rientro a Trigoria è atteso tra domani e dopodomani, mentre per il ritorno in campo si guarda con cautela a settembre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, scatta l’era Gasperini: raduno a Trigoria, Pellegrini operato al naso

