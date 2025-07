Si tuffa nel fiume Ticino e viene trascinato a fondo per 8 metri | ragazzo di 22 anni muore annegato a Turbigo

Turbigo (Milano) – Le acque del fiume Ticino hanno fatto una nuova vittima: alle 15 del pomeriggio di domenica, in localitĂ Tre Salti, un giovane di nazionalitĂ egiziana di soli 22 anni dopo essersi tuffato nel fiume Ticino, è stato inghiottito dalla corrente, in quel tratto molto forte, e non riuscendo a resistere, dopo aver perso i sensi è sprofondato sino a otto metri di profonditĂ . Inutile ogni tentativo di soccorrere il giovane: i soccorsi dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano giunti sul posto hanno consentito di recuperare successivamente il corpo del ventiduenne. L’evento è del tutto accidentale, non ci sono infatti responsabilitĂ a carico di terze persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si tuffa nel fiume Ticino e viene trascinato a fondo per 8 metri: ragazzo di 22 anni muore annegato a Turbigo

