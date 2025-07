Si libera dalle manette ed evade la fuga da film del re dei narcos di Prato

Prato, il re dei narcos cinesi come Houdini: si libera delle manette e scappa dalla Polizia - Jang Bobo era stato finalmente catturato dopo essere stato fermato con mezzo chilo di droga tra shaboo e ketamina

Prato, il re dei narcos cinesi come Houdini: si libera delle manette e scappa dalla Polizia - Tanto la Procura di Prato aveva rincorso Jang Bobo, 38enne cinese, in passato già più volte condannato per traffico di droga. Secondo msn.com

