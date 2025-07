Frosinone ha un problema con i centri estivi | la diffusione è ancora troppo bassa

Ogni estate, al termine dell’anno scolastico, milioni di famiglie si trovano ad affrontare una sfida comune: come gestire il tempo dei bambini e dei ragazzi durante il lungo periodo delle vacanze. Del resto, per tanti nuclei, la questione si pone anche nei mesi precedenti, ogni pomeriggio, quando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - problema - centri - estivi

Frosinone ha un problema con i centri estivi: la diffusione è ancora troppo bassa; Sport, svago e socializzazione: le piscine in estate sono un evergreen; Nuoto e piscine, è ora di cambiare… stile.

Il caso dei centri estivi per ragazzi, costi alti e offerta scarsa: così si accentuano le disuguaglianze - I centri estivi finanziati da risorse pubbliche non riescono a coprire la domanda che arriva dalle famiglie: i fondi stanziati dal governo per i centri ... Lo riporta fanpage.it

Centri estivi, i conti non tornano. Le mamme: “Posti insufficienti e ... - Alle prese con i centri estivi privati – A Milano c’è anche Monica. Si legge su ilfattoquotidiano.it