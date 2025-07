Miyamoto e il suo controverso pensiero sui giochi come segreto del successo di nintendo

Il ruolo di Shigeru Miyamoto all'interno di Nintendo rappresenta uno dei punti di riferimento più significativi dell'industria videoludica. La sua visione e il suo approccio alla creazione di videogiochi hanno contribuito a definire le fondamenta del settore, influenzando generazioni di sviluppatori e appassionati. In questo approfondimento si analizza la prospettiva unica di Miyamoto sul rapporto tra videogiochi e arte, nonché il suo modo di concepire i prodotti videoludici come strumenti pensati per soddisfare le aspettative dei giocatori, mantenendo uno standard elevato di qualità . la percezione dei videogiochi come prodotti da parte di miyamoto.

