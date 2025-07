Milano la prima Gatorade Race The Bridge | migliaia di luci illuminano il ponte della Ghisolfa

Milano, 13 luglio 2025 – Sono stati oltre 1.200 i partecipanti alla prima edizione di Gatorade Race The Bridge, la corsa notturna non competitiva di 6 km sul ponte della Ghisolfa a Milano, organizzata da Almostthere – Beyond Sport e FollowYourPassion. I riflettori si sono accesi sul Village in piazzale Lugano nel pomeriggio di sabato 12 luglio, dalle 18, i runner hanno potuto ritirare il proprio kit gara con diversi gadget tra cui la t-shirt commemorativa e la luce frontale da indossare obbligatoriamente. Alle 23 è andata in scena la corsa, uno spettacolo fatto di migliaia di luci frontali che si sono accese in simultanea per animare per la prima volta nella storia il ponte della Ghisolfa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, la prima Gatorade Race The Bridge: migliaia di luci illuminano il ponte della Ghisolfa

