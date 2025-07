Superarma della vecchia repubblica dopo la stagione 2 di andor finalmente canonica

La serie Andor si distingue per aver inserito con finezza numerosi dettagli nascosti, noti come Easter Eggs, che arricchiscono la narrazione senza alterarne il flusso principale. Tra queste tracce, emerge un riferimento all' Old Republic, una delle epoche più affascinanti dell'universo di Star Wars, che potrebbe presto essere reintegrato nel canone ufficiale. Questo articolo analizza le connessioni tra Andor e la storia dell' Impero Rakata, evidenziando come alcuni elementi possano aprire a nuovi sviluppi narrativi.

