Treviglio. Due persone, di 19 e 51 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un pick-up e una moto nel pomeriggio di domenica 13 luglio. Lo schianto è avvenuto attorno alle 16 lungo via Milano: ancora sconosciuta l’esatta dinamica del sinistro, alla quale sta lavorando la polizia locale di Treviglio. Sul posto anche gli agenti del Commissariato, che hanno gestito l’impatto sulla viabilitĂ : la circolazione in direzione Cassano d’Adda è stata temporaneamente sospesa per permettere i rilievi e i soccorsi ai feriti. Dopo le prime cure prestate sul posto, il centauro è stato condotto in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l’autista del pick-up all’ospedale di Treviglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, schianto auto-moto su via Milano: due feriti