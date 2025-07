Gianni Morandi piange Luigi Zannoni | Grazie per quello che hai fatto per me

Il mondo della musica italiana saluta Luigi Zannoni, storico manager dell'interprete di Uno su Mille, scomparso dopo oltre quaranta anni di carriera al suo fianco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gianni Morandi piange Luigi Zannoni: “Grazie per quello che hai fatto per me”

