Tragedia in tangenziale | auto prende fuoco morta una ragazza

Un terribile incidente si è verificato in tangenziale a Modena nei pressi della rotonda del grappolo. Secondo le prime ricostruzioni poco dopo le 14:30 un'auto, una Toyota, per cause ancora in corso di accertamento, forse perdendo il controllo a causa della strada bagnata e finendo la sua. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: tangenziale - auto - tragedia - prende

Incidente tra auto e furgone all'ingresso della tangenziale Nord: traffico bloccato sulla Milano Meda - Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, all'entrata della Tangenziale Nord di Paderno Dugnan, nel tratto compreso della Milano-Meda.

Incidente in tangenziale a Torino Villaretto: auto esce di carreggiata e si ribalta nel prato - Un incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 13 maggio 2025, nel tratto di tangenziale nord compreso tra gli svincoli per il raccordo Torino-Caselle e di Borgaro Torinese, sul territorio comunale di Torino.

Incidente sulla Tangenziale, all'altezza di Fratte: tre auto coinvolte - Ennesimo incidente, in questo 25 aprile: sulla Tangenziale, nei pressi dell’uscita Fratte, tre vetture si sono scontrate per cause da accertare.

Tragedia in tangenziale: auto prende fuoco, morta una ragazza https://ift.tt/5wEqTuY https://ift.tt/8utTWjP Vai su X

“Salve deputato, mi chiedo come sia possibile che il parking Bellini riempie di cartelli zona Museo via Pessina ma nessuno dice niente” Continuiamo a denunciare l’installazione abusiva di segnaletica da parte delle autorimesse. Vai su Facebook

Tragedia in tangenziale: auto prende fuoco, morta una ragazza; Auto prende contromano la Cassanese a Milano: il video choc dell’incidente sfiorato; Tragedia sulla Tangenziale: indagini in corso sulla dinamica -.

Modena, auto si schianta contro un albero e prende fuoco. Giovane muore carbonizzata - Per cause ancora in corso di accertamento il conducente del mezzo, una Toyota, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi con violenza contro un albero. Si legge su bologna.repubblica.it

Modena, incidente in tangenziale. Auto prende fuoco, morta una ragazza - Una ragazza è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 13 luglio, in tangenziale a Modena. tg.la7.it scrive