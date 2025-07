Tour de France 2025 Tim Merlier | E’ stata dura i ventagli hanno creato una situazione delicata

Tim Merlier ha vinto in volata la nona tappa valida per il Tour de France 2025. Nello specifico il belga in forza alla Soudal Quick-Step ha fatto sua la frazione di 174 km con partenza da Chinon ed arrivo a Châteauroux, beffando il nostro Jonathan Milan (Lidl-Trek), ad un passo dal secondo successo consecutivo alla Grande Boucle. Il corridore è riuscito ad avere la meglio sull’azzurro negli ultimi settanta metri, forse approfittando anche del leggero anticipo con cui l’italiano ha cominciato la volata. Al terzo posto si è poi classificato un altro atleta belga, ovvero Arnaud De Lie (Lotto).  Una volta raggiunta la zona mista, Merlier ha commentato la sua giornata: “ E’ stata veramente dura, nel gruppo si stava bene, ma a tratti c’erano ventagli e si creavano situazioni molto delicate; poi con il caldo mi sono sentito a volte surriscaldato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Tim Merlier: “E’ stata dura, i ventagli hanno creato una situazione delicata”

