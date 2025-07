William e Kate Re Felipe attori ambasciatori ed ex campioni | chi si godrà la finale nel Royal Box

Accanto ai principi padroni di casa il sovrano di Spagna e il nostro ambasciatore. Un posto privilegiato per seguire il match accanto a stelle del cinema e del tennis e un nutrito gruppo di vip. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - William e Kate, Re Felipe, attori, ambasciatori ed ex campioni: chi si godrà la finale nel Royal Box

In questa notizia si parla di: william - kate - felipe - attori

Kate e William celebrano 14 anni con video di rinascita e connessione con la natura - Kate e William hanno celebrato il quattordicesimo anniversario del loro amore, un traguardo importante che ha visto la Principessa ritornare attiva sui social attraverso la pagina ufficiale della coppia reale.

Cosa faranno William e Kate Middleton per il loro anniversario - La coppia trascorrerà due giorni nel cuore delle Ebridi, con una fitta agenda fitta: non sarà (solo) una fuga romantica, ma anche un viaggio di lavoro

Ecco perché Kate Middleton non ha accompagnato il principe William ai funerali di Papa Francesco - Come spiega Page Six, «la dolce metà di un membro della famiglia reale britannica non è obbligata a presenziare ai funerali di un pontefice».

William e Kate, Re Felipe, attori, ambasciatori ed ex campioni: chi si godrà la finale nel Royal Box; Funerali Papa Francesco, tutti i Reali in Piazza San Pietro.

William e Kate, Re Felipe, attori, ambasciatori ed ex campioni: chi si godrà la finale nel Royal Box - Un posto privilegiato per seguire il match accanto a stelle del cinema e del tennis e un nutrito gruppo di vip ... Secondo gazzetta.it

Ecco gli attori che racconteranno sullo schermo la storia d'amore di ... - Le prime immagini delle riprese della stagione 6 di "The Crown" con gli attori nei panni dei principi di Galles. Segnala repubblica.it