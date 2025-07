Chi ha vinto gli Internazionali di Tennis a Roma 2025?

Lo spagnolo ha avuto la meglio, dilagando nel secondo set con un tennis solido e spettacolare. «Volevate veder vincere Jannik ma siete stati molto rispettosi. Qui mi sento a casa» Non ce l’ha fatta Jannik. Alcaraz è il re di Roma 2025. Nella finale degli Internazionali d’Italia ha sconfitto Sinner con un 7-6 (7-5), 6-1. Come aveva vaticinato Musetti, che aveva perso contro lo spagnolo in semifinale, sulla terra rossa è lui il più forte. Le parole di Jannik Sinner durante la premiazione: “ Prima del torneo avrei firmato per la finale. Complimenti a Carlos e il suo team: sei sicuramente da battere a Parigi. 🔗 Leggi su Funweek.it

Internazionali di Tennis a Roma, gli appuntamenti in programma - Sta per iniziare uno degli eventi più attesi della Capitale: gli Internazionali di Tennis a Roma. Dal 5 al 18 maggio avranno luogo presso il Foro Italico i match tra i tennisti di tutto il mondo che scenderanno in campo, regalando grandi emozioni agli spettatori e i telespettatori.

Internazionali di Roma, Musetti dà spettacolo e batte Zverev in due set: la semifinale è sua - (a breve il servizio) L'articolo Internazionali di Roma, Musetti dà spettacolo e batte Zverev in due set: la semifinale è sua proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Ecco l’articolo SEO ottimizzato con parola chiave “tabellone Internazionali femminili Roma 2025”: Tabellone Internazionali Femminili Roma 2025: grandi sfide e speranze italiane al Foro Italico Dal 7 al 18 maggio, Roma torna al centro del grande tennis mondiale con gli Internazionali BNL d’Italia 2025, appuntamento imperdibile del circuito WTA 1000.

Jannik Sinner - Casper Ruud agli Internazionali di Roma 2025: programma, orario dei quarti di finale e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Quando debutta Jannik Sinner agli Internazionali di Tennis di Roma: data e orario; Il ritorno di Jannik Sinner: quando gioca agli Internazionali di Roma, contro chi e dove vederlo in tv.

Sinner-Alcaraz diretta: la finale di Wimbledon live oggi - Jannik e Carlos si ritrovano di nuovo contro nella finalissima dopo Roma e Parigi: segui la super sfida in tempo reale ... Segnala msn.com