Facci Ridere | lo show comico su Rai 2 con Pino Insegno e Roberto Ciufoli

. Anticipazioni e ospiti. Questa sera, domenica 13 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Facci ridere, il nuovo show comico con la conduzione di Pino Insegno e Roberto Ciufoli, due grandi amici dai tempi della Premiata Ditta. Si tratta di uno show comico che porta sul palco l’Italia e rende protagonisti tutti coloro che sanno far ridere. Vediamo insieme le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti. Anticipazioni, squadre, concorrenti, comici, ospiti, giuria, giudici. In ogni puntata tre squadre, che rappresentano simbolicamente le tre grandi aree geografiche del Paese – Nord, Centro e Sud Italia – daranno voce, volto e accento alle infinite sfumature della comicità popolare italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it

