Rugby distorsione alla caviglia sinistra per Trulla in Nazionale

Jacopo Trulla delle Zebre Parma, uscito al minuto 18 della partita tra Italia e Sudafrica di rugby, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Lo Staff medico della Nazionale Italiana Maschile ha condiviso il seguente bollettino medico al termine di Sudafrica-Italia, terzo ed ultimo Test Match degli Azzurri nel Tour Estivo 2025.