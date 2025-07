Sorrentino NdC | Veti sprezzanti del PD sono portafortuna

Tempo di lettura: < 1 minuto “I veti sprezzanti del Partito Democratico di Benevento nei confronti del nostro leader Clemente Mastella e della comunitĂ di donne e uomini di NdC sono un portafortuna! Da dieci anni seminano vento e raccolgono la tempesta della sconfitta elettorale a tutti i livelli di governo. Quanto alla lungimiranza politica è come il coraggio manzoniano di Don Abbondio: se uno non ce l’ha, non se la può dare”, così in una nota la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino. “Governiamo bene e serenamente qui sul territorio sannita, ad altri livelli certe opinioni e certe intemperanze sono considerate con grado vicino allo zero termico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: sprezzanti - veti - sono - portafortuna

Sorrentino (NdC): 'Veti sprezzanti del PD sono portafortuna, su caratura del nostro leader e della nostra comunitĂ politica non facciamo e non faremo sconti'.; Sottopasso via Mobilio, Avella (Psi): 'Pessima gestione da parte del settore MobilitĂ '; Benevento.

Ndc, Sorrentino: "Veti del Pd sono portafortuna" - "Su caratura del nostro leader e della nostra comunità politica non facciamo e non faremo sconti" Benevento. Segnala msn.com