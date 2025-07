LIVE Sinner-Alcaraz 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | lo spagnolo serve per primo nel set d’apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Servizio vincente al centro dell’italiano. 40-30 Primo scambio lungo, esce in lunghezza il diritto di Sinner. 40-15 Battuta esterna vincente per l’azzurro. 30-15 Alcaraz entra nello scambio, ma è lungo il diritto dello spagnolo. 15-15 In rete il rovescio di Sinner in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e rovescio incrociato di Sinner, lungo il back di rovescio di Alcaraz. 0-1 Scappa via in lunghezza il rovescio lungolinea dell’italiano. 40-0 In rete il rovescio dal centro di Sinner. 30-0 Secondo ace al centro. 15-0 Lo spagnolo inizia con un ace al centro a 214 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

