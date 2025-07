Morto Luigi Labruna professore e giurista napoletano Il sindaco Manfredi | Perdiamo lucido intellettuale

È morto Luigi Labruna, giurista di fama internazionale, professore universitario ed ex preside della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - luigi - labruna - professore

Luigi Lopez è morto a Civita Castellana, addio all'autore di capolavori per Ornella Vanoni e Mia Martini - Luigi Lopez è morto nella sua casa a Civita Castellana. Autore e compositore della musica leggera, ha firmato canzoni che hanno accompagnato intere generazioni.

È morto Luigi Alva, tra i più importanti tenori della Scala di Milano - Si è spento all'età di 98 anni a Lentate sul Seveso (Monza) Luigi Alva, uno dei più noti tenori del Novecento con 28 stagioni al Teatro alla Scala di Milano.

È morto Luigi Lopez, fu autore per Mia Martini e Ornella Vanoni e della sigla di Pinocchio - È morto a 77 anni Luigi Lopez, autore che ha scritto per Michele Zarrillo, Ornella Vanoni e Mia Martini, oltre a scrivere un classico per bambini come Pinocchio perché no?.

E' morto il professor Luigi Labruna: lutto nel mondo dell'università ; Morto Luigi Labruna, professore e giurista napoletano. Il sindaco Manfredi: Perdiamo lucido intellettuale; E' morto il professor Luigi Labruna: lutto nel mondo dell'università .

Morto Luigi Labruna, professore e giurista napoletano. Il sindaco Manfredi: “Perdiamo lucido intellettuale” - È morto Luigi Labruna, giurista di fama internazionale, professore universitario ed ex preside della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli ... Riporta fanpage.it

Lutto nel mondo accademico, è morto Luigi Labruna - Lutto nel mondo dell'università: è morto a 88 anni il professore Luigi Labruna, giurista di fama internazionale. Si legge su msn.com