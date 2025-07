Michael Caine riappare in pubblico due anni dopo l'addio al cinema | la foto in sedia a rotelle con Vin Diesel

Michael Caine è riapparso in pubblico due anni dopo l'addio al cinema. A Londra, in un bar, la reunion in occasione dell'imminente compleanno del protagonista di Fast & Furious. Michael Caine è apparso sorridente mentre il collega e amico lo trasportava in sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: michael - caine - pubblico - anni

Michael Caine Addio con The Great Escaper & Il Conte di Monte Cristo Arrivano su PBS Masterpiece - Preparatevi per due eventi televisivi imperdibili su PBS Masterpiece: l'ultima performance di Sir Michael Caine e una nuova, attesissima serie tratta dal classico di Dumas.

Sir Michael Caine, in vendita la villa appartenuta al grande attore - Ecco com'è Rectory Farm House, dove Sir Michael Caine trascorreva le giornate tra lusso, natura e una splendida piscina nella campagna inglese

Vin Diesel spinge Michael Caine in sedia a rotelle: la foto fa il giro del mondo - Un’ amicizia che va oltre il set cinematografico. Gli attori Vin Diesel e Michael Caine si conoscono da oltre trent’anni e condividono un forte legame.

Michael Caine è stato fotografato in sedia a rotelle spinto da Vin Diesel in un celebre ristorante di Londra. L'occasione, secondo il Daily Mail, sarebbe stata una celebrazione anticipata del compleanno di Diesel, suo amico da oltre 30 anni, che la prossima s Vai su Facebook

Michael Caine riappare in pubblico due anni dopo l'addio al cinema: la foto in sedia a rotelle con Vin Diesel; Michael Caine, 90 anni: «Ho deciso, mi ritiro»; I 90 anni di Michael Caine, i suoi film imperdibili da Alfie a Youth. FOTO.

Michael Caine riappare in pubblico due anni dopo l’addio al cinema: la foto in sedia a rotelle con Vin Diesel - A Londra, in un bar, la reunion in occasione dell’imminente compleanno del protagonista di Fast & Furious. Da fanpage.it

Vin Diesel spinge Michael Caine in sedia a rotelle: la foto fa il giro del mondo - Lo scatto di Vin Diesel che spinge la sedia a rotelle di Michael Caine fa il giro del mondo, simbolo di un'amicizia trentennale ... Scrive ilfattoquotidiano.it