La teoria di dragon ball svela perché i saiyan dell’universo 6 sono così forti

Nel corso dell’arco narrativo di Dragon Ball Super dedicato all’Universo 6, sono stati introdotti nuovi guerrieri Saiyan provenienti da un pianeta che non è stato mai distrutto da Freezer. Questi personaggi si distinguono per una forza e una capacità di accesso alla trasformazione in Super Saiyan che ha sorpreso molti appassionati. A differenza dei loro omologhi dell’Universo 7, Cabba e i suoi compagni riescono a raggiungere questa forma senza difficoltà apparenti, sfidando le convenzioni sulla complessità di questa tecnica. Questa peculiarità ha portato a diverse teorie sul motivo di tale talento innato, suggerendo che questi Saiyan possiedano un potenziale latente superiore a quello di Goku. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

