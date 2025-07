Tour de France Milan manca il bis | a Chateauroux vince Merlier allo sprint di mezza ruota

Impresa di Rickaert e Van der Poel, in fuga dall'inizio della tappa, con l'olandese ripreso dal gruppo solo nell'ultimo chilometro.

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Dopo sei anni, 113 tappe e 2177 giorni l'Italia torna ad esultare al Tour de France! Jonathan Milan vince lo sprint e sogna la maglia verde, che ci manca dai tempi di Petacchi e dal 2010. Spettacolare la sua volata in risposta a Groves e vanAert

Tour de France: Ottava tappa, volata imperiale di Jonathan Milan che domina e vince - Tappa 8, il video della volata pazzesca di Jonathan Milan; Tour de France, Milan manca il bis: a Chateauroux vince Merlier allo sprint di mezza ruota; E anche oggi non manca la caduta quotidiana! GiĂą Soler dopo il contatto con Drizners.

Tour de France - Tim Merlier torna ingiocabile, Jonathan Milan battuto a Châteauroux! Van der Poel sfiora l'impresa dopo 170 chilometri di fuga - Nona tappa appassionante nonostante le poche difficoltà altimetriche e il merito è soprattutto della Alpecin, che manda Mathieu van der Poel e ... Segnala eurosport.it

Tour, Merlier batte Milan a Chateauroux: Van der Poel in fuga per 174 km, viene ripreso ai 700 metri - CHATEAUROUX – Un Van der Poel a tratti surreale, a tratti commovente, ha rischiato di far saltare i piani dei velocisti nella tappa più facile del Tour de France. Da repubblica.it