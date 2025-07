Tiro a volo Australia 2 batte Spagna 1 e vince nel trap misto Coppie azzurre in difficoltà

Si chiude la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, andata in scena a Lonato del Garda: nel trap misto si impone Australia 2, di Mitchell Iles e Laetisha Scanlan, mentre escono nelle qualificazioni le coppie azzurre, con Italia 1, di Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis, 12ma, ed Italia 2, di Erica Sessa e Giovanni Pellielo, 22ma. In finale si impone Australia 2 di Mitchell Iles e Laetisha Scanlan, che nel duello decisivo supera Spagna 1 di Alberto Fernandez e Fatima Galvez con lo score di 45-41, mentre nella sfida per il terzo posto Gran Bretagna 1 di Matthew Coward-Holley ed Ellie Seward  piega Spagna 2 di Andres Garcia e Mar Molne Magrina con il punteggio di 38-36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Australia 2 batte Spagna 1 e vince nel trap misto. Coppie azzurre in difficoltĂ

